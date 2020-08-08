Боевики трижды стреляли из гранатометов и провоцировали ВСУ на ответ
На Донбассе почти две недели продолжается новое комплексное прекращении огня. Однако каждый день российские наемники продолжают его нарушать: днем 8 августа например, задействовали два вида гранатометов.
С начала этого периода до полудня боевики трижды прибегли к огневым провокаций. Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства обороны.
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Где стреляли оккупанты
- утром из автоматических гранатометов в районах Попасной и Гнутово,
- из подствольного гранатомета возле населенного пункта Шумы.
Оответный огонь наши войска не открывали.
Режим полного прекращения огня: ход событий
- Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.
- Однако выстрелы с вражеской стороны все же раздаются. За 13 дней перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности, о чем свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.
- В целом за это время в Донбассе прозвучали 45 взрывов, были два неопределенных боеприпаса, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.