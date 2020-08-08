На Донбассе почти две недели продолжается новое комплексное прекращении огня. Однако каждый день российские наемники продолжают его нарушать: днем 8 августа например, задействовали два вида гранатометов.

С начала этого периода до полудня боевики трижды прибегли к огневым провокаций. Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства обороны. Узнайте Когда и при каких условиях наступит в Украине мир: выводы Зеленского после поездки на Донбасс Где стреляли оккупанты утром из автоматических гранатометов в районах Попасной и Гнутово,

из подствольного гранатомета возле населенного пункта Шумы. Оответный огонь наши войска не открывали. Режим полного прекращения огня: ход событий Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года . Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.

. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил. Однако выстрелы с вражеской стороны все же раздаются. За 13 дней перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности , о чем свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.

, о чем свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ. В целом за это время в Донбассе прозвучали 45 взрывов, были два неопределенных боеприпаса, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия. За минувшие сутки боевики также трижды нарушили новый режим прекращения огня: стреляли возле Новолуганского, неподалеку Шумов и вблизи Майского. Общие сведения о том, как прошли сутки 7 августа – читайте по ссылке.

Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала