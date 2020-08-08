На Донбасі майже два тижні триває нове всеохопне припинення вогню. Однак з дня на день російські найманці продовжують його порушувати: вдень 8 серпня наприклад, задіяли два види гранатометів.

Від початку цієї доби до опівдня бойовики тричі вдалися до вогневих провокацій. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства оборони.

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Де стріляли окупанти

вранці з автоматичних гранатометів в районах Попасної і Гнутового,

з підствольного гранатомету біля населеного пункту Шуми.

Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Режим повного припинення вогню: який перебіг

Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року . Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.

. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав. Однак постріли з ворожої сторони все ж лунають. За 13 днів перемир'я проросійські бойовики 251 раз порушили домовленості, свідчать дані моніторингової місії ОБСЄ.

свідчать дані моніторингової місії ОБСЄ. Загалом за цей час на Донбасі пролунали 45 вибухів, були два невизначені боєприпаси, три освітлювальні ракети, 201 черга й постріл зі стрілецької зброї.

За минулу добу бойовики також тричі порушили новий режим припинення вогню: стріляли біля Новолуганського, неподалік Шумів і поблизу Травневого. Загальне зведення про те, як минула доба 7 серпня – читайте за посиланням



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу