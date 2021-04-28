Боевики уничтожили камеру ОБСЕ и обстреляли из под нее украинские позиции
Оккупанты установили свои видеокамеры на территории шахты "Октябрьская". Перед этим они вывели из строя систему видеонаблюдения ОБСЕ, расположенную там же.
Источник:ООС
Все это происходило на территории временно неподконтрольного Украине Донецка. Специалисты мониторинговой миссии обнаружили этот факт 19 апреля.
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Операторы ОБСЕ были вынуждены отключить от мониторинга свое оборудование. В то же время оккупанты пытаются использовать выгодное тактическое положение шахты.
Они не только ведут наблюдение на большом расстоянии за позициями ВСУ Украины, но и оборудовали возле мачты огневую позицию минометов.
Обстрел позиций ВСУ
Утром 27 апреля боевики обстреляли украинские позиции именно из района "Октябрьской". Тогда в сторону позиций ВСУ они выпустили 22 мины из миномета калибра 120 миллиметров.
Схема обстрела позиций ВСУ / Карта ООС
Оккупанты также применили противотанковый ракетный комплекс. Военный ВСУ из-за этого получил ранение. Корректировка огня осуществлялась с применением вражеского беспилотника.
Оккупанты пытаются спровоцировать ВСУ
В фейсбуке ООС подчеркнули, что наглые действия пророссийских наемников свидетельствуют об их нежелании придерживаться Минских договоренностей.
А также – стремление любой ценой спровоцировать Вооруженные силы Украины на ответный огонь в направлении Донецка,
– говорится в сообщении.
Именно этим объясняются факты ведения оккупантами огня из районов города, участившиеся во второй половине апреля и зафиксированные украинской стороной СЦКК, добавили там.
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