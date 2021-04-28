Оккупанты установили свои видеокамеры на территории шахты "Октябрьская". Перед этим они вывели из строя систему видеонаблюдения ОБСЕ, расположенную там же.

Все это происходило на территории временно неподконтрольного Украине Донецка. Специалисты мониторинговой миссии обнаружили этот факт 19 апреля.

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Операторы ОБСЕ были вынуждены отключить от мониторинга свое оборудование. В то же время оккупанты пытаются использовать выгодное тактическое положение шахты.

Они не только ведут наблюдение на большом расстоянии за позициями ВСУ Украины, но и оборудовали возле мачты огневую позицию минометов.

Обстрел позиций ВСУ

Утром 27 апреля боевики обстреляли украинские позиции именно из района "Октябрьской". Тогда в сторону позиций ВСУ они выпустили 22 мины из миномета калибра 120 миллиметров.



Схема обстрела позиций ВСУ / Карта ООС

Оккупанты также применили противотанковый ракетный комплекс. Военный ВСУ из-за этого получил ранение. Корректировка огня осуществлялась с применением вражеского беспилотника.

Оккупанты пытаются спровоцировать ВСУ

В фейсбуке ООС подчеркнули, что наглые действия пророссийских наемников свидетельствуют об их нежелании придерживаться Минских договоренностей.

А также – стремление любой ценой спровоцировать Вооруженные силы Украины на ответный огонь в направлении Донецка,

– говорится в сообщении.

Именно этим объясняются факты ведения оккупантами огня из районов города, участившиеся во второй половине апреля и зафиксированные украинской стороной СЦКК, добавили там.

Обратите внимание! По фактам грубых нарушений режима прекращения огня украинская сторона СЦКК направила доказательства мониторинговой миссии ОБСЕ.