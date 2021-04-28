Окупанти встановили свої відеокамери на території шахти "Октябрьская". Перед цим вони вивели з ладу систему відеоспостереження ОБСЄ, розташовану там же ж.

Все це відбувалося на території тимчасово непідконтрольного Україні Донецька. Фахівці моніторингової місії виявили цей факт 19 квітня.

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Оператори ОБСЄ були змушені відімкнути від моніторингу своє обладнання. Водночас окупанти намагаються використати вигідне тактичне положення шахти.

Вони не тільки ведуть спостереження на великій відстані за позиціями ЗСУ України, а й обладнали поблизу щогли вогневу позицію мінометів.

Обстріл позицій ЗСУ

Зранку 27 квітня бойовики обстріляли українські позиції саме з району "Октябрьскої". Тоді у бік позицій ЗСУ вони випустили 22 міни з міномета калібру 120 міліметрів.



Схема обстрілу позицій ЗСУ / Карта ООС

Окупанти також застосували протитанковий ракетний комплекс. Військовий ЗСУ через це отримав поранення. Корегування вогню здійснювалось із застосуванням ворожого безпілотника.

Окупанти намагаються спровокувати ЗСУ

У фейсбуці ООС наголосили, що зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їх небажання дотримуватися Мінських домовленостей.

А також – намагання за будь-яку ціну спровокувати Збройні сили України на вогонь у відповідь в напрямку Донецька,

– мовиться у повідомленні.

Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, що почастішали у другій половині квітня і зафіксовані Українською стороною СЦКК, додали там.

Зверніть увагу! За фактами грубих порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила докази моніторинговій місії ОБСЄ.