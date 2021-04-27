Угруповання бойовиків перебувають у готовності на окупованих територіях Луганщини та Донеччини. Вони проводять постійні тренування артилерійських та мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріплених цілях.

Поки українські захисники дотримуються режиму припинення вогню, окупанти використовуючи цей час, аби укріплювати фортифікаційні споруди. Також вони обладнують власні вогневі позиції.

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Бойовики розміщують муляжі озброєння та техніки

Бойовики облаштовують хибні рубежі оборони, розміщують замасковані муляжі озброєння та техніку. Мета окупантів зрозуміла – ввести в оману Збройні Сили України та спровокувати їх на вогонь.

Важливо! Росія продовжує забезпечувати частини першого та другого армійських корпусів російських збройних сил. Так на окуповані території України перекинули з держави-агресора більше ніж 2,5 тисячі тонн пального. Лише боєприпасів привезли 30 тонн.

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Бойовики проводять так звані військові навчання

Зазначимо, що раніше в штабі ООС повідомляли, що бойовики проводять так звані військові навчання на окупованих територіях. Спостерігачі ОБСЄ постійно фіксують переміщення військової техніки. Мовиться про міномети, артилерійські системи й реактивні системи залпового вогню.