Группировки боевиков находятся в готовности на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. Они проводят постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям.

Пока украинские защитники придерживаются режима прекращения огня, оккупанты используют это время, чтобы укреплять фортификационные сооружения. Также они оборудуют собственные огневые позиции.

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Боевики размещают муляжи оружия и техники

Боевики обустраивают ложные рубежи обороны, размещают замаскированные муляжи вооружения и технику. Цель оккупантов понятна – ввести в заблуждение Вооруженные Силы Украины и спровоцировать их на огонь.

Важно! Россия продолжает обеспечивать части первого и второго армейских корпусов российских вооруженных сил. Так на оккупированные территории Украины перебросили из государства-агрессора более 2,5 тысячи тонн горючего. Лишь боеприпасов привезли 30 тонн.

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Боевики проводят так называемые военные учения

Отметим, что ранее в штабе ООС сообщали, что боевики проводят так называемые военные учения на оккупированных территориях. Наблюдатели ОБСЕ постоянно фиксируют перемещение военной техники. Говорится о минометах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня.