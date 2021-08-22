Об этом рассказал блогер и участник политической подгруппы ТКГ Денис Казанский. Он отметил, что несмотря на обещания боевиков, после создания так называемой "ДНР" экономика вырастет вдвое, ситуация близка к катастрофе.
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О трудностях рассказывает так называемый "депутат"
Казанский продемонстрировал отрывок видео, на котором "председатель Донецкого профсоюза работников углепрома" и депутат так называемой "Народной Рады" республики боевиков Геннадий Ковальчук.
Он рассказал, что рабочих мест в Донецке практически нет. Есть только 2 шахты, которые едва работают, имени Скочинского и Засядько.
Отток кадров произошел колоссальный, людей не хватает. У меня на участке раньше меньше 200 человек не было. Сейчас только 120 – 130,
– поделился подробностями жизни под оккупацией Ковальчук.
Ковальчук рассказал и о шахте имени Засядько
Зацепил так называемый "депутат" Ковальчук и тему шахты имени Засядько. Он отметил, что предприятие фактически не работает. Казанский напомнил, что именно шахта имени Засядько была раньше самой успешной в Донецке, и с самыми высокими зарплатами.
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Интересен и тот факт, отмечает блогер, что боевики признают, что шахту до сих пор контролирует соучредитель "Партии регионов" Ефим Звягильский, следовательно его активы и имущество на оккупированных территориях "не отжали".
На сегодняшний день там всеми вопросами финансовыми руководит человек, который находится в Киеве – Звягильский,
– подтверждает слова Казанского Ковальчук.
Мол, именно Звягильский отказал людям, которые были готовы покупать уголь. Поэтому зарплаты якобы не с чего платить – винят боевики нардепа.
Что известно о шахте имени Засядько?
Одна из исторических шахт Донбасса. Расположена в самом Донецке и эксплуатируется с 1958 года. В 1992 году вышла из состава "Донецкуголь" и перешла в Фонд госимущества Украины как арендованное предприятие. Ефим Звягильский в 1979 – 1992 годах работал директором предприятия. Теперь является почетным президентом треста.