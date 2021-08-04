Только мировое сообщество может повлиять на главы Кремля. Такое мнение в трансляции 24 канала высказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и журналист Денис Казанский.

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Казанский: Проблему можно было решить

По его словам, единственный способ заставить Россию уступить – это международное давление.

Но, как видим, международного давления нет,

– отметил Казанский.

Он отметил, что на данный момент, поскольку ни мировое сообщество, ни Запад, не готовы давить на Россию, а у Украины нет собственного ресурса – решения проблемы нет. В частности пока в России не изменится курс нынешней власти.

"Если бы с Россией договаривались о "Северном потоке-2", мол, вы уходите с Донбасса – тогда "Северный поток", был бы такой обмен, тогда, думаю, эту проблему можно было решить", – сказал журналист.

Полная трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

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