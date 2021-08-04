Соответствующее заявление сделал директор по вопросам политики в Центральной и Южной Европе Пентагона Алтон Буланд. Об этом он рассказал во время видеоконференции Атлантического совета Штатов.

К теме Вооруженные Силы Украины получили помощь от США на почти 8 миллионов долларов

Минобороны США будут помогать ВСУ

Продолжим усилия по выстраиванию потенциала ВСУ для защиты Украины, чтобы это было более эффективно,

– заявил Буланд.

Заверил, что говорится также и о проведении реформ оборонного сектора.

Более того, в Пентагоне рассказали, что:

на саммите НАТО в Брюсселе лидеры подтвердили заявление по итогам встречи в 2008 году о возможном членстве Украины;

проведение военных реформ, модернизация ВСУ, а также укрепление устойчивости партнеров являются важными для противодействия всему спектру угроз в регионе.

"Мы призываем всех наших союзников активизировать поддержку Украины и Грузии", – заявил Алтон Буланд.

Помощь Украине: последние новости