Відповідну заяву зробив директор з питань політики в Центральній і Південній Європі Пентагону Алтон Буланд. Про це він розповів під час відеоконференції Атлантичної ради Штатів.
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Міноборони США допомагатимуть ЗСУ
Продовжимо зусилля з вибудовування потенціалу ЗСУ для захисту України, щоб це було більш ефективно,
– заявив Буланд.
Запевнив, що мовиться також й про проведення реформ оборонного сектора.
Ба більше, у Пентагоні розповіли, що:
- на саміті НАТО в Брюсселі лідери підтвердили заяву за підсумками зустрічі в 2008 році про можливе членство України;
- проведення військових реформ, модернізація ЗСУ, а також зміцнення стійкості партнерів є важливими для протидії усьому спектру загроз в регіоні.
"Ми закликаємо всіх наших союзників активізувати підтримку України і Грузії", – заявив Алтон Буланд.
Допомога Україні: останні новини
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