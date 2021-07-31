Пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила, что "31 июля вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток".
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В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение,
– говорится в сообщении.
В ВСУ отметили: "о действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ".
Война на Донбассе: последние новости
- В течение суток 30 июля 4 раза нарушили режим тишины.
- Кроме того, в ОБСЕ 28 июля обнародовали результаты за очередной отчетный период. За это время на Донбассе зафиксировали 394 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.
- Украинские разведчики сообщили, что в июле 2021 года Россия свозит новое вооружение, которое поставляют из страны-агрессора.
- Впервые в истории Украины СНБО 30 июля провел на Донбассе выездное заседание. Одной из ключевых тем были кадровые изменения в ВСУ.