Пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила, что "31 июля вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток".

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение,

– говорится в сообщении.

В ВСУ отметили: "о действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ".

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