Пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід" розповіла, що "31 липня збройні формування Росії вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зi складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання медичної допомоги воїна доправлено до лікувального закладу,

– мовиться у повідомленні.

У ЗСУ наголосили: "про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ".

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