Пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід" розповіла, що "31 липня збройні формування Росії вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зi складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання медичної допомоги воїна доправлено до лікувального закладу,
– мовиться у повідомленні.
У ЗСУ наголосили: "про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ".
Війна на Донбасі: останні новини
- Упродовж доби 30 липня бойовики 4 рази порушили режим тиші.
- Окрім того, в ОБСЄ 28 липня оприлюднили результати за черговий звітний період. За цей час на Донбасі зафіксували 394 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
- Українські розвідники повідомили, що у липні 2021 року Росія звозить нове озброєння, яке постачають з країни-агресора.
- Вперше в історії України РНБО 30 липня провела на Донбасі виїзне засідання. Однією з ключових тем були кадрові зміни у ЗСУ.