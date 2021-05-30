Что известно о циничном поступке боевиков
Боевики бросили с беспилотника противопехотную осколочную мину. Она запрещена международными конвенциями, регулирующими правила ведения войны.
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Одну из мин обнаружили и обезвредили саперы механизированного батальона холодноярцев. Поисковые работы другой мины продолжаются,
– рассказали в бригаде.
Специалистам мешает высокая трава и рельеф. Территорию оцепили, чтобы проверили каждый сантиметр.
Кстати, российские наемники обрисовали взрывные устройства непристойными рисунками.