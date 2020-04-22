Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, украинские защитники уничтожили 2 наемников

В течение 21 апреля вооруженные формирования России 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Объединенных сил ответили на провокации врага и прекратили враждебную активность. Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты 4 раза нарушили режим тишины.

По нашим защитникам возле Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановое российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

по направлению населенного пункта российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Старогнатиевки враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации совершили 3 обстрела из минометов.

Так, по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов 120 калибра выпустил всего 8 мин.

и враг из минометов 120 калибра выпустил всего 8 мин. Неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра – 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников,

- отметили в ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупационные войска со станковых противотанковых гранатометов обстреляли наши позиции возле Богдановки. Ответным огнем Объединенные силы немедленно прекратили вражескую провокацию. Потерь среди наших защитников нет.

Обратите внимание! Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала