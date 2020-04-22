Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, українські захисники знищили 2 найманців
Упродовж 21 квітня збройні формування Росії 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 і 82 калібрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Військовослужбовці Об'єднаних сил відповіли на провокації ворога та припинили ворожу активність. Про це інформує пресслужба Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 4 рази порушили режим тиші.
- По наших захисниках поблизу Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Оборонців Старогнатівки ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру, а неподалік Красногорівки окупанти застосували станковий протитанковий гранатомет.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли з мінометів.
- Так, по опорних пунктах Об'єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів 120 калібру випустив загалом 8 мін.
- Неподалік Луганського противник застосував міномет 82-го калібру – 14 мін, а також станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети.
Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.
Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об'єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Агресивні та злочинні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників,
– наголосили в ООС.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 21 квітня наші підрозділи знищили двох російських найманців.
Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли наші позиції біля Богданівки. Вогнем у відповідь Об'єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. Втрат серед наших захисників немає.
Зверніть увагу! Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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