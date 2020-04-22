Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, українські захисники знищили 2 найманців

Упродовж 21 квітня збройні формування Росії 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 і 82 калібрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відповіли на провокації ворога та припинили ворожу активність. Про це інформує пресслужба Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 4 рази порушили режим тиші.

По наших захисниках поблизу Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

з напрямку населеного пункту російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Оборонців Старогнатівки ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру, а неподалік Красногорівки окупанти застосували станковий протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли з мінометів.

Так, по опорних пунктах Об'єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів 120 калібру випустив загалом 8 мін.

та ворог з мінометів 120 калібру випустив загалом 8 мін. Неподалік Луганського противник застосував міномет 82-го калібру – 14 мін, а також станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об'єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Агресивні та злочинні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників,

– наголосили в ООС.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 21 квітня наші підрозділи знищили двох російських найманців.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли наші позиції біля Богданівки. Вогнем у відповідь Об'єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. Втрат серед наших захисників немає.

Зверніть увагу! Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу