Боевики активизировались после прихода гуманитарного конвоя: видео боя

На Востоке Украины вновь не спокойно, двое наших бойцов ранены в результате вражеских обстрелов.

Пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших защитников.

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Дважды из вооружения запрещенного минского соглашениями. Наши бойцы всплеск активности боевиков связывают с очередным гуманитарным конвоем, который на днях зашел из России.

И как только грузовики с якобы помощью мирным жителям разгрузили, в сторону украинских солдат полетели пули и снаряды. В частности, это почувствовали бойцы Вооруженных сил под оккупированной Горловкой.