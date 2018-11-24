Боевики активизировались после прихода гуманитарного конвоя: видео боя
На Востоке Украины вновь не спокойно, двое наших бойцов ранены в результате вражеских обстрелов.
Пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших защитников.
Читайте также: Российский оппозиционер рассказал, чего боится Путин на президентских выборах в Украине
Дважды из вооружения запрещенного минского соглашениями. Наши бойцы всплеск активности боевиков связывают с очередным гуманитарным конвоем, который на днях зашел из России.
И как только грузовики с якобы помощью мирным жителям разгрузили, в сторону украинских солдат полетели пули и снаряды. В частности, это почувствовали бойцы Вооруженных сил под оккупированной Горловкой.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии