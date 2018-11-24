18:01
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Боевики активизировались после прихода гуманитарного конвоя: видео боя

      142 Читати новину українською

      На Востоке Украины вновь не спокойно, двое наших бойцов ранены в результате вражеских обстрелов.

      Пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших защитников.

      Читайте также: Российский оппозиционер рассказал, чего боится Путин на президентских выборах в Украине

      Дважды из вооружения запрещенного минского соглашениями. Наши бойцы всплеск активности боевиков связывают с очередным гуманитарным конвоем, который на днях зашел из России.

      И как только грузовики с якобы помощью мирным жителям разгрузили, в сторону украинских солдат полетели пули и снаряды. В частности, это почувствовали бойцы Вооруженных сил под оккупированной Горловкой.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      сегодня , 18:00 Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      Сергій Лещенко
      Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      сегодня , 16:00 Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      Блог Медіа 110
      "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      сегодня , 15:00 "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      Віталій Дейнега 306
      Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      сегодня , 14:10 Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      Сергій Фурса 444
      Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      сегодня , 13:02 Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      Юлія Михайлова 2368
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Боевики "ЛНР" готовятся отбивать "наступление ВСУ", – ИС
       15 января , 11:22
      Топ-10 причин популярности Pokemon Go
       22 июля 2016 , 19:01 7
      Новый Jeep Wrangler поразил своими возможностями
       16 октября , 13:13
      Футболист Шахтера отметился ассистом за сборную Бразилии (ВИДЕО)
       16 октября , 15:26
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук