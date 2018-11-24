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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Бойовики активізувалися після отримання гуманітарного конвою: відео бою

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      На Сході України знову не спокійно, двоє наших бійців поранені унаслідок ворожих обстрілів.

      Проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників.

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      Двічі із озброєння забороненого Мінськими угодами. Наші бійці сплеск активності бойовиків пов'язують з черговим гуманітарним конвоєм, який днями зайшов з Росії.

      І як тільки вантажівки з нібито допомогою мирним мешканцям розвантажили, в бік українських солдатів полетіли кулі та снаряди. Зокрема, це відчули бійці Збройних сил під окупованою Горлівкою.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
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