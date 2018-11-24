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      Російський опозиціонер розповів, чого боїться Путін на президентських виборах в Україні

      1260 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін під час президентських виборів в 2019 році підтримуватиме непрохідного проросійського кандидата.

      Про це сказав російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, передає "Обозреватель".

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      Проте у Путіна вже готуються до перемоги в Україні прихильника західного курсу.

      У вас буде декілька умовно проросійських кандидатів, які ставитимуть курс країни під сумнів. Ці кандидати разом наберуть максимум 10-12%. Решта всіх кандидатів підтримуватимуть і НАТО, і Євросоюз. Виборча кампанія буде додатково збільшувати кількість голосів за НАТО і ЄС,
      — сказав Пономарьов.

      На його думку, лінія Москви на виборах в Україні складатиметься із двох компонентів.

      "З одного боку, демонстративно підтримувати явно непрохідного кандидата, це буде, швидше за все, Віктор Медведчук, можливо, це пошириться на Юрія Бойка або Вадима Рабіновича. А по суті — намагатися, щоб всі один із одним пересварилися, щоб Україна не мала успіху", — заявив російський опозиціонер.

      За словами Пономарьова, найстрашніший сон Володимира Путіна — дієздатний кандидат у президенти України, який проводитиме реформи, поведе країну в Євросоюз і НАТО. Тому йому важливо, щоб була фрагментація.

      Нагадаємо, 23 листопада керівництво Російської Федерації на чолі з президентом Володимиром Путіним прибуло в анексований Крим. Там так званий уряд країни-окупанта має обговорити тему "майбутнього Росії".

      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Віктор Медведчук Юрій Бойко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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