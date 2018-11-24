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      Российский оппозиционер рассказал, чего боится Путин на президентских выборах в Украине

      312 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Глава Кремля Владимир Путин во время президентских выборов в 2019 году будет поддерживать непроходимого пророссийского кандидата.

      Об этом сказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, передает "Обозреватель".

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      Однако у Путина уже готовятся к победе в Украине сторонника западного курса.

      У вас будет несколько условно пророссийских кандидатов, которые будут ставить курс страны под сомнение. Эти кандидаты вместе наберут максимум 10-12%. Все остальные кандидаты будут поддерживать и НАТО, и Евросоюз. Избирательная кампания будет дополнительно увеличивать количество голосов за НАТО и ЕС,
      – сказал Пономарев.

      По его мнению, линия Москвы на выборах в Украине будет состоять из двух компонентов.

      "С одной стороны, демонстративно поддерживать явно непроходимого кандидата, это будет, скорее всего, Виктор Медведчук, возможно, это распространится на Юрия Бойко или Вадима Рабиновича. А по сути – стараться, чтобы все друг с другом переругались, чтобы Украина не имела успеха", – заявил российский оппозиционер.

      По словам Пономарева, страшный сон Владимира Путина – дееспособный кандидат в президенты Украины, который будет проводить реформы, поведет страну в Евросоюз и НАТО. Поэтому ему важно, чтобы была фрагментация.

      Напомним, 23 ноября руководство Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в аннексированный Крым. Там так называемое правительство страны-оккупанта должно обсудить тему "будущего России".

      Теги: Новости России Новости Украины Выборы Президента 2019 Юрий Бойко Виктор Медведчук Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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