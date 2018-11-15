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      После смерти Путина изменится история, – Кипиани

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      Распад России
      Распад России / Фото из открытых источников

      Однако признаков распада России в близком будущем пока нет.

      Об этом сказал известный историк и журналист Вахтанг Кипиани во время чата на сайте "Главред".

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      Если учитывать ядерный потенциал России, то это может быть опасно для Украины и других соседних стран.

      Пока я таких признаков распада (РФ –"24") не вижу. Более того, не уверен, что распад ядерной державы с агрессивным национализмом как государственной политикой последних десятилетий, является безопасным для соседей. Мы не настолько сильны, чтобы, к примеру, сдержать поток беженцев оттуда. Надо и об этом думать,
      – отметил Кипиани.

      После смерти главы Кремля Владимира Путина может начаться новая история с новыми вызовами

      Мне плевать, будет ли  Путин лежать в Мавзолее, висеть на виселице, сидеть на скамье подсудимых в Гааге. Важно то, что от роли личности в истории зависит много. Изменится власть, будут новые вызовы, и тогда будет новая история,
      – сказал историк.

      Напомним, Вахтанг Кипиани сказал, что Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук – это два разных феномена.

      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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