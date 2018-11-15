21:59
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вести.UA. Популистские заявочки Гройсмана. Косяк бизнесмена Косюка
      Вєсті.UA
      21:40, сегодня
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Почему политики, пришедшие с Евромайдана, не могут ничего изменить

      58 Читати новину українською

      События 2013-2014 годов дали толчок многим общественным активистам, журналистам и добровольцам с Востока Украины баллотироваться в парламент. В Верховной Раде появилось более половины новых лиц.

      Вместе с ними вернулись и политики из "старой гвардии".

      Читайте также: Зеленский и Вакарчук – это два разных феномена, – Кипиани

      Речь Владимира Парасюка вечером 21 февраля стала переломной. Ведь после ультиматума майдановцев той же ночью Виктор Янукович собрал свои вещи и сбежал.

      До Революции Достоинства о Владимире Парасюке ничего не знали. На Майдан он пришел вместе со своим отцом и стал комендантом майдановской сотни. После революции ушел добровольцем на Восток. Пойти в политику Парасюк решил не сразу.

      Пока страна находится в таком положении, когда люди поглощены таким политическим фатализмом, я не остановлюсь точно. Потому что мне некомфортно жить в стране, в которой все мучаются,
      – сказал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

      Егором Соболев также был тем, кто с первых дней присоединился к Майдану.

      Была еще хуже погода. Шел мокрый снег. И я сказал, что, если мы останемся и простоим всю ночь под мокрым снегом, у других может совесть проснуться,
      – вспомнил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

      На тот момент Соболев был журналистом-расследователем. Во время Революции Достоинства решил идти в политику.

      Я шел в Раду с идеей открыть всю собственность. Чтобы каждый чиновник, когда приходил на должность, показывал, что у него есть. И когда он уходил с должности, тоже было видно, что у него ничего не изменилось,
      – добавил Соболев.

      Поэтому он возглавил антикоррупционную борьбу в парламенте. И это дало результаты – для чиновников ввели электронное декларирование имущества, которое позволяет антикоррупционным органам следить за незаконным обогащением чиновников. И создали законодательство для функционирования антикоррупционного суда.

      Вместе с Егором Соболевым противостоят системе его коллеги-журналисты. Мустафа Найем был первым, кто через социальные сети призвал украинцев выходить на акцию протеста к монументу Независимости. Тогда он работал в издании "Украинская правда". В парламент подались и добровольцы, которые воевали на Донбассе против России.

      На волне Революции Достоинства вернулись также старые политики: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко. Они заняли главные государственные должности. И не желают менять систему, которая осталась после "регионалов".

      Если ты не меняешь систему, не надо иметь иллюзии, что единичные политики, даже одиночная партия, которая попадет в этот лабиринт, она сможет на что-то принципиально повлиять,
      – подчеркнул политический аналитик, глава "Центр UA" Олег Рыбачук.

      Отменить мажоритарку и закрытые партийные списки в пользу открытых списков. Законопроект об Избирательном кодексе нардепы приняли год назад. Но для его окончательного принятия нет политической воли.

      "Пока мы это не меняем, поход в политику новых лиц, он не может никоим образом угрожать этой системе", – добавил Рыбачук.

      Читайте также: Политолог объяснил, почему Зеленский занимает первые места в рейтингах

      Поэтому те политики, которых не сломила коррумпированная система, говорят, что Револиция Достоинства не завершилась акциями протеста на Майдане. Она просто перешла на политическую арену.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Егор Соболев Мустафа Найем Владимир Парасюк Новости политики Евромайдан
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Экс-супруга нападающего на Пашинского рассказала о домашнем насилии Химикуса
       25 января 2017 , 11:52
      В США рассекретили разговора Ельцина и Клинтона о назначении Путина на пост президента
       31 августа , 08:27
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Во время Второй мировой войны за такую "политику" расстреливали, – эксперт о ситуации на Азове
       16 ноября , 07:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук