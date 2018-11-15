Почему политики, пришедшие с Евромайдана, не могут ничего изменить

События 2013-2014 годов дали толчок многим общественным активистам, журналистам и добровольцам с Востока Украины баллотироваться в парламент. В Верховной Раде появилось более половины новых лиц.

Вместе с ними вернулись и политики из "старой гвардии".

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Речь Владимира Парасюка вечером 21 февраля стала переломной. Ведь после ультиматума майдановцев той же ночью Виктор Янукович собрал свои вещи и сбежал.

До Революции Достоинства о Владимире Парасюке ничего не знали. На Майдан он пришел вместе со своим отцом и стал комендантом майдановской сотни. После революции ушел добровольцем на Восток. Пойти в политику Парасюк решил не сразу.

Пока страна находится в таком положении, когда люди поглощены таким политическим фатализмом, я не остановлюсь точно. Потому что мне некомфортно жить в стране, в которой все мучаются,

– сказал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

Егором Соболев также был тем, кто с первых дней присоединился к Майдану.

Была еще хуже погода. Шел мокрый снег. И я сказал, что, если мы останемся и простоим всю ночь под мокрым снегом, у других может совесть проснуться,

– вспомнил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

На тот момент Соболев был журналистом-расследователем. Во время Революции Достоинства решил идти в политику.

Я шел в Раду с идеей открыть всю собственность. Чтобы каждый чиновник, когда приходил на должность, показывал, что у него есть. И когда он уходил с должности, тоже было видно, что у него ничего не изменилось,

– добавил Соболев.

Поэтому он возглавил антикоррупционную борьбу в парламенте. И это дало результаты – для чиновников ввели электронное декларирование имущества, которое позволяет антикоррупционным органам следить за незаконным обогащением чиновников. И создали законодательство для функционирования антикоррупционного суда.

Вместе с Егором Соболевым противостоят системе его коллеги-журналисты. Мустафа Найем был первым, кто через социальные сети призвал украинцев выходить на акцию протеста к монументу Независимости. Тогда он работал в издании "Украинская правда". В парламент подались и добровольцы, которые воевали на Донбассе против России.

На волне Революции Достоинства вернулись также старые политики: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко. Они заняли главные государственные должности. И не желают менять систему, которая осталась после "регионалов".

Если ты не меняешь систему, не надо иметь иллюзии, что единичные политики, даже одиночная партия, которая попадет в этот лабиринт, она сможет на что-то принципиально повлиять,

– подчеркнул политический аналитик, глава "Центр UA" Олег Рыбачук.

Отменить мажоритарку и закрытые партийные списки в пользу открытых списков. Законопроект об Избирательном кодексе нардепы приняли год назад. Но для его окончательного принятия нет политической воли.

"Пока мы это не меняем, поход в политику новых лиц, он не может никоим образом угрожать этой системе", – добавил Рыбачук.

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Поэтому те политики, которых не сломила коррумпированная система, говорят, что Револиция Достоинства не завершилась акциями протеста на Майдане. Она просто перешла на политическую арену.