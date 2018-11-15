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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чому політики, які прийшли з Євромайдану, не можуть нічого змінити

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      Події 2013-2014 років дали поштовх багатьом громадським активістам, журналістам та добровольцям зі Сходу України балотуватися до парламенту. У Верховній Раді з'явилося більше половини нових облич.

      Разом із ними повернулися і політики зі "старої гвардії".

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      Промова Володимира Парасюка ввчері 21 лютого стала переломною. Адже після ультиматуму майданівців тієї ж ночі Віктор Янукович зібрав свої речі і втік.

      До Революції Гідності про Володимира Парасюка нічого не знали. На Майдан він прийшов разом зі своїм батьком та став комендантом майданівської сотні. Після революції пішов добровольцем на Схід. Піти у політику Парасюк вирішив не одразу.

      Поки країна знаходиться в такому становищі, коли люди поглинуті в такий політичний фаталізм, я не зупинюсь точно. Тому що мені не комфортно жити в країні, в якій всі мучаться,
      – сказав позафракційний народний депутат Володимир Парасюк.

      Єгором Соболєв також був тим, хто з перших днів приєднався до Майдану.

      Була ще гірша погода. Йшов мокрий сніг. І я сказав, що, якщо ми залишимося і простоємо всю ніч під мокрим снігом, в інших може совість прокинутися,
      – згадав народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

      На той момент Соболєв був журналістом-розслідувачем. Під час Революції Гідності вирішив йти у політику.

      Я йшов до Ради з ідеєю відкрити всю власність. Щоби кожен посадовець, коли приходив на посаду, показував, що в нього є. І коли він йшов із посади теж було видно, чи в нього нічого не змінилося,
      – додав Соболєв.

      Тому він очолив антикорупційну боротьбу в парламенті. І це дало результати – для чиновників запровадили електронне декларування майна, яке дозволяє антикорупційним органам слідкувати за незаконними збагаченнями чиновників. І створили законодавство для функціонування антикорупційного суду.

      Разом із Єгором Соболєвим протистоять системі його колеги-журналісти. Мустафа Найєм був перший, хто через соціальні мережі закликав українців виходити на акцію протесту до Монументу Незалежності. Тоді він працював у виданні "Українська правда". До парламенту подалися і добровольці, які воювали на Донбасі проти Росії.

      На хвилі Революції Гідності провернулися також старі політики: Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, Юрій Луценко. Вони посіли головні державні посади. І не бажають змінювати систему, яка залишилася після "регіоналів".

      Якщо ти не міняєш систему, не треба мати ілюзії, що поодинокі політики, навіть поодинока партія, яка попаде в цей лабіринт, вона зможе на щось принципово вплинути,
      – наголосив політичний аналітик, голова "Центр UA" Олег Рибачук.

      Скасувати мажоритарку та закриті партійні списки на користь відкритих списків. Законопроект про виборчий кодекс нардепи ухвалили рік тому. Але для його остаточного ухвалення немає політичної волі.

      "Доки ми це не міняємо, похід в політику нових облич, він не може жодним чином загрожувати цій системі", – додав Рибачук.

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      Тому ті політики, яких не злама корумпована система, кажуть, що Револіція Гідності не завершилася акціями протесту на Майдані. Вона просто перейшла на політичну арену.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Євромайдан Володимир Парасюк Мустафа Найєм Єгор Соболєв Новини політики
      Джерело: 24 канал
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