22:14
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Популістські заявочки Гройсмана. Косяк бізнесмена Косюка
      Вєсті.UA
      21:37, сьогодні
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Після смерті Путіна зміниться історія – Кіпіані

      411 Читать новость на русском
      Розпад Росії
      Розпад Росії / Фото з відкритих джерел

      Проте ознак розпаду Росії в близькому майбутньому поки немає.

      Про це сказав відомий історик та журналіст Вахтанг Кіпіані під час чату на сайті "Главред".

      Читайте також: Чому політики, які прийшли з Євромайдану, не можуть нічого змінити

      Якщо враховувати ядерний потенціал Росії, то це може бути небезпечно для України та інших сусідніх країн.

      Поки що я таких ознак (розпаду РФ –"24") не бачу. Більше того, не впевнений, що розпад ядерної держави з агресивним націоналізмом, як державною політикою останніх десятиліть, є безпечним для сусідів. Ми не настільки сильні, щоб, приміром, стримати потік біженців звідти. Треба і про це думати,
      – наголосив Кіпіані.

      Після смерті очільника Кремля Володимира Путіна може початися нова історія з новими викликами

      Мені плювати, чи Путін буде лежати в Мавзолеї, чи висіти на шибениці, чи сидіти на лаві підсудних у Гаазі. Важливо те, що від ролі особистості в історії залежить багато. Зміниться влада, будуть нові виклики, і тоді буде нова історія, 
      – сказав історик.

      Нагадаємо, Вахтанг Кіпіані сказав, що Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук – це два різні феномени.

      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      сьогодні , 22:07 Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
      93
      "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      сьогодні , 22:00 "Бляховоди" vs "бляхофоби": хто правий?
      Михайло Поживанов 23
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      сьогодні , 20:01 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 1157
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      сьогодні , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 2332
      Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      сьогодні , 18:00 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      Олександр Бевза 1113
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Напад на ромів у Львові: що відомо про організацію "Твереза та зла молодь"
       27 червня , 15:31
      21 листопада в Україні відзначатиметься День Гідності та Свободи, — Президент
       13 листопада 2014 , 14:08
      Збірна України розпочала збір у Києві
       3 вересня , 18:02
      Мораєс-Марлос – найрезультативніша зв'язка сезону в Європі, Мессі та Роналду з партнерами далеко позаду
       15 жовтня , 23:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук