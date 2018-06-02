Боевики цинично обстреляли "Кугуар" пограничников на Донбассе: фото

Утром 2 июня в районе проведения Операции Объединенных сил боевики обстреляли пограничный наряд. Произошло это в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" (Донецкая область) перед тем, как украинские пограничники должны были осуществить контроль лиц и транспортных средств.

Соответствующее сообщение распространила Государственная пограничная служба.

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"Именно пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов к КрП и КПВВ на автомобиле "Кугуар". После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп совершили обстрел бронемашины из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.



Пророссийские наемники из стрелкового оружия обстреляли "Кугуар" пограничников на КППВВ "Майорское"

Отмечается, что, к счастью, никто из военнослужащих не пострадал, поскольку от пуль, которые попали в автомобиль, защитила броня.

"В это время гражданских лиц в КрП не было, личный состав находился в блиндажах", – добавляют в ГНСУ.