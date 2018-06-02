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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Бойовики цинічно обстріляли "Кугуар" прикордонників на Донбасі: фото

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Бойовики обстріляли прикордонний наряд на КПВВ
Бойовики обстріляли прикордонний наряд на КПВВ "Майорське" / ДПСУ

Уранці 2 червня в районі проведення Операції Об’єднаних сил бойовики обстріляли прикордонний наряд. Сталося це у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" (Донецька область) перед тим, як українські прикордонники мали здійснити контроль осіб і транспортних засобів.

Відповідне повідомлення поширила Державна прикордонна служба.

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"Прикордонники саме здійснювали доставку змін прикордонних нарядів до КрП та КПВВ автомобілем "Кугуар". Після того, як прикордонні наряди було доправлено до місць несення служби, а автомобіль повертався до КПВВ, найманці російсько-терористичних груп здійснили обстріл бронемашини зі стрілецької зброї", – мовиться у дописі.

Донбас, прикордонники, Кугуар, Майорськ, обстріл
Проросійські найманці зі стрілецької зброї обстріляли "Кугуар" прикордонників на КППВВ "Майорське" 

Зазначається, що, на щастя, ніхто з військовослужбовців не постраждав, оскільки від куль, що влучили в автомобіль, захистила броня.

"В цей час цивільних осіб у КрП не було, особовий склад перебував у бліндажах", – додають у ДПСУ.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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