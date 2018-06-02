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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Донбасі продовжує бути гаряче

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Доба на Донбасі: 33 обстріли з боку бойовиків, 1 воїна ЗСУ поранено, 3 окупантів ліквідовано
Доба на Донбасі: 33 обстріли з боку бойовиків, 1 воїна ЗСУ поранено, 3 окупантів ліквідовано / Соцмережі

Упродовж доби 1 червня бойовики на Донбасі здійснювали обстріли районів Кримського, Світлодарска, та Маріуполя. Українські війська вели активну оборону та адекватно відповідали на дії противника.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, проросійські найманці 33 рази за добу порушували режим припинення вогню, з яких тричі застосовували важке озброєння.

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Так, у районі Кримського, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке та Луганське окупанти вдавалися до провокацій, відкривали турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. Щоправда, підрозділи Об’єднаних сил вогневі точки противника швидко подавили.

В районі Авдіївки та на інших напрямках відзначається застосування окупантами снайперів. Водночас, наші підрозділи вживають низку контрснайперських заходів, не допускаючи активізації снайперського вогню противника. Активні бойові дії продовжують тривати в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль, та Широкине. Противник двічі застосовував на цьому напрямку важке озброєння – 122-міліметрову артилерію та 82-міліметрові міномети. Також о 6.10 ранку російсько-окупаційні війська обстріляли із стрілецької зброї КПВВ "Майорське". Потерпілих, на щастя, немає,
– додають українські військові.

Зауважимо, внаслідок бойвих дій поранення отримав 1 український воїн, якого оперативно було доправлено до шпиталю, де йому було надано медичну допомогу, натомість втрати противника, за даними розвідки, склали 5 осіб: 3 знищено та 2 поранено.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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