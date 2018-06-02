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На Донбассе продолжает быть жарко

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Сутки на Донбассе: 33 обстрела со стороны боевиков, 1 воин ВСУ ранен, 3 оккупантов ликвидировано
Сутки на Донбассе: 33 обстрела со стороны боевиков, 1 воин ВСУ ранен, 3 оккупантов ликвидировано / Соцсети

В течение дня 1 июня боевики на Донбассе осуществляли обстрелы районов Крымского, Свитлодарска, и Мариуполя. Украинские войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, пророссийские наемники 33 раза за сутки нарушали режим прекращения огня, из которых трижды применяли тяжелое вооружение.

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Так, в районе Крымского, что в Луганской области, а также на Горловском направления в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское оккупанты прибегали к провокациям, открывали беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Правда, подразделения Объединенных сил огневые точки противника быстро подавили.

В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время, наши подразделения принимают ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника. Активные боевые действия продолжают длиться в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение – 122-миллиметровую артиллерию и 82-миллиметровые минометы. Также в 6.10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших, к счастью, нет,
– добавляют украинские военные.

Заметим, вследствие бойвих действий ранение получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь, взамен потери противника, по данным разведки, составили 5 человек: 3 уничтожено и 2 ранены.

 

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные Силы Украины Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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