Оккупанты расстреливают машины с гражданскими в Южном

Боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям в поселке Южное, недалеко от Горловки. Поэтому Штаб объединенных сил запретил мирным жителям пользоваться частным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе МинТОТ.

В штабе пояснили, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны российских оккупантов. Захватчики открывают огонь, как только видят движущийся транспорт.

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Так в последние два дня из оккупантов два из семи авто гражданских жителей сгорели.

В штабе отметили, что такие действия оккупантов в отношении мирного населения является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права.

В МинТОТ добавили, что в районе "Чигару" остаются 70 мирных жителей. Из-за обстрелов здесь отсутствует электроснабжение, водоснабжение пока не прекратили.