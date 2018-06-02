Оккупанты расстреливают машины с гражданскими в Южном
Боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям в поселке Южное, недалеко от Горловки. Поэтому Штаб объединенных сил запретил мирным жителям пользоваться частным транспортом.
Об этом сообщили в пресс-службе МинТОТ.
В штабе пояснили, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны российских оккупантов. Захватчики открывают огонь, как только видят движущийся транспорт.
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Так в последние два дня из оккупантов два из семи авто гражданских жителей сгорели.
В штабе отметили, что такие действия оккупантов в отношении мирного населения является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права.
В МинТОТ добавили, что в районе "Чигару" остаются 70 мирных жителей. Из-за обстрелов здесь отсутствует электроснабжение, водоснабжение пока не прекратили.