Окупанти розстрілюють машини з цивільними у Південному

Бойовики відкривають вогонь на ураження по мирних мешканцях у селищі Південне, що неподалік від Горлівки. Через це Штаб об’єднаних сил заборонив мирним мешканцям користуватися приватним транспортом.

Про це повідомили у прес-службі МінТОТ.

У Штабі пояснили, що всі місцеві дороги перебувають у зоні прямого ураження зі стрілецької зброї з боку російських окупантів. Загарбники відкривають вогонь, як тільки бачать рухомий транспорт.

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Так в останні два дні через окупантів два з семи авто цивільних мешканців згоріли.

У Штабі наголосили, що такі дії окупантів щодо мирного населення є кричущим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

У МінТОТ додали, що в районі "Чигарі" залишаються 70 мирних мешканців. Через обстріли тут відсутнє електрозабезпечення, водопостачання поки не припинили.