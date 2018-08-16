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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Боевики готовят ротацию местного населения, – боец из Зайцево

38 Читати новину українською
Боевики будут привлекать в свои ряды местных жителей
Боевики будут привлекать в свои ряды местных жителей / Фото из открытых источников

Боевики, очевидно, готовят ротацию местного населения на оккупированных территориях, сообщил военный 24 ОМБр им Даниила Галицкого Роман Карапинка.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для сайта 24 канала: "Бежать от войны бессмысленно, – боец ​​24 бригады о ситуации на фронте и планах боевиков".

Это вполне вероятно. Потому некоторые гражданские свято верят, что "Путин – батюшка, а Россия – матушка". Вражеская пропаганда до сих пор присутствует, и уровень ее высок. Поэтому часть местных может пойти за врага,
– сообщил Карапинка.

Украинский военный считает, что если местные жители пойдут за боевиков – оправдать их невозможно. Но понять причины можно. Дело в пропаганде.

"Они верят, что поступают правильно. Но как можно "сливать" свою землю? Я бы страшно не хотел, чтобы эта война и разруха пришли, например, в мой Львов. Я бы зубами, руками, ногами упирался, выгрызал бы победу, чтобы этого не произошло", – сказал боец.

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По его словам, в Зайцево остались преимущественно женщины. Военный предполагает, что их мужчины – те, против кого они воюют ...

Местные жители, которых в Зайцево осталось несколько десятков, просто смирились. Но вряд ли они будут за нас особенно "стоять",
– подытожил военный.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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