Бойовики готують ротацію місцевого населення, – боєць із Зайцевого

Бойовики, очевидно, готують ротацію місцевого населення на окупованих територіях, повідомив військовий 24 ОМБр ім Данила Галицького Роман Карапінка.

Про це йдеться в інтерв’ю Катерини Петренко для сайту 24 каналу: "Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків".

Це цілком імовірно. Бо дехто з цивільних свято вірить, що "Путін – батюшка, а Росія – матушка". Ворожа пропаганда досі присутня, і рівень її високий. Тому частина місцевих може піти за ворога,

– повідомив Карапінка.

Український військовий вважає: якщо місцеві жителі підуть за бойовиків – виправдати їх неможливо. Але зрозуміти причини можна. Справа у пропаганді.

"Вони вірять, що чинять правильно. Але як можна "зливати" свою землю? Я би страшно не хотів, щоб ця війна і розруха прийшли, наприклад, до мого Львова. Я б зубами, руками, ногами впирався, вигризав би перемогу, аби цього не сталося", – сказав боєць.

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За його словами, у Зайцевому лишились переважно жінки. Військовий припускає, що їхні чоловіки – ті проти кого вони воюють…

Місцеві жителі, що їх у Зайцевому лишилось кілька десятків, просто змирились. Але навряд чи вони будуть за нас особливо "стояти",

– підсумував військовий.