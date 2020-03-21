Боевики и дальше обстреливают Донбасс: четверо военных получили ранения

В течение 20 марта войска оккупантов 9 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате атак четверо украинских военных получили ранения.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Вследствие обстрелов боевиков четверо украинских защитников получили ранения.

Где и из какого оружия стреляли боевики

неподалеку Широкиного – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицком – с минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Крымского-из минометов калибра 120 миллиметров;

неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

возле Хутора Вольного-из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским-из минометов калибра 82 миллиметра.

От начала суток, 21 марта, войска оккупанта дважды били в сторону украинских позиций. Стреляли вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также около Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров. Потерь нет.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала