Боевики и дальше обстреливают Донбасс: четверо военных получили ранения
В течение 20 марта войска оккупантов 9 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате атак четверо украинских военных получили ранения.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в фейсбуке штаб ООС.
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Вследствие обстрелов боевиков четверо украинских защитников получили ранения.
Где и из какого оружия стреляли боевики
- неподалеку Широкиного – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Новотроицком – с минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Крымского-из минометов калибра 120 миллиметров;
- неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Хутора Вольного-из стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Новотошковским-из минометов калибра 82 миллиметра.
От начала суток, 21 марта, войска оккупанта дважды били в сторону украинских позиций. Стреляли вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также около Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров. Потерь нет.