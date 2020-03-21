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      Боевики и дальше обстреливают Донбасс: четверо военных получили ранения

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      В течение 20 марта войска оккупантов 9 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате атак четверо украинских военных получили ранения.

      Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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      Вследствие обстрелов боевиков четверо украинских защитников получили ранения.

      Где и из какого оружия стреляли боевики

      • неподалеку Широкиного – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • рядом с Новотроицком – с минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
      • вблизи Крымского-из минометов калибра 120 миллиметров;
      • неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Хутора Вольного-из стрелкового оружия;
      • вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;
      • рядом с Новотошковским-из минометов калибра 82 миллиметра.

      От начала суток, 21 марта, войска оккупанта дважды били в сторону украинских позиций. Стреляли вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также около Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров. Потерь нет.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости политики Новости Украины
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