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      Бойовики і далі обстрілюють Донбас: четверо військових отримали поранення

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      Ситуація на Донбасі: четверо поранених / pravda.com.ua

      Протягом 20 березня війська окупанта 9 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Внаслідок атак четверо українських військових отримали поранення.

      Противник обстріляв позиції ЗС із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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      Внаслідок обстрілів бойовиків четверо українських захисників отримали поранення.

      Де та з якої зброї стріляли бойовики

      • неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
      • неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
      • біля Хутора Вільного – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета;
      • поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 82 міліметри.

      Від початку доби, 21 березня, війська окупанта двічі гатили у сторону українських позицій. Стріляли поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, а також біля Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів. Втрат немає.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики Окуповані території Новини політики Новини України
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