Боевики из гранатометов били по украинским военным: двое раненых
В районе населенного пункта Шумы утром 30 марта пророссийские оккупанты обстреляли защитников Украины. Двое наших военнослужащих получили ранения.
Солдат оперативно доставили в госпиталь, где им сразу же предоставили надлежащую медицинскую помощь. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил.
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Российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Однако вооруженное наступление оккупантов не прошло им даром: украинские воины дали достойный отпор. Сейчас уточняются данные по количеству боевых потерь противника.
К сожалению, в 2020 году на Донбассе погиб 41 военный. С именами и историями наших павших защитников можно ознакомиться по ссылке.
Какие территории остаются оккупированными / Инфоргафика 24 канала
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