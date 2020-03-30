Боевики из гранатометов били по украинским военным: двое раненых

В районе населенного пункта Шумы утром 30 марта пророссийские оккупанты обстреляли защитников Украины. Двое наших военнослужащих получили ранения.

Солдат оперативно доставили в госпиталь, где им сразу же предоставили надлежащую медицинскую помощь. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил.

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Российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Однако вооруженное наступление оккупантов не прошло им даром: украинские воины дали достойный отпор. Сейчас уточняются данные по количеству боевых потерь противника.

К сожалению, в 2020 году на Донбассе погиб 41 военный. С именами и историями наших павших защитников можно ознакомиться по ссылке.



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