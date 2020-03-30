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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Боевики из гранатометов били по украинским военным: двое раненых

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      Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины / Фото 24 канала

      В районе населенного пункта Шумы утром 30 марта пророссийские оккупанты обстреляли защитников Украины. Двое наших военнослужащих получили ранения.

      Солдат оперативно доставили в госпиталь, где им сразу же предоставили надлежащую медицинскую помощь. Об этом сообщают в штабе Операции объединенных сил.

      Важно мнение Российско-украинская война: Путин не избежать ответственности

      Российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Однако вооруженное наступление оккупантов не прошло им даром: украинские воины дали достойный отпор. Сейчас уточняются данные по количеству боевых потерь противника.

      К сожалению, в 2020 году на Донбассе погиб 41 военный. С именами и историями наших павших защитников можно ознакомиться по ссылке.

      Окупований Донбас
      Какие территории остаются оккупированными / Инфоргафика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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