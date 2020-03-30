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      Бойовики з гранатометів гатили по українських військових: двоє поранених

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      Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші / Фото 24 каналу

      У районі населеного пункту Шуми вранці 30 березня проросійські окупанти обстріляли захисників України. Двоє наших військових отримали поранення.

      Воїнів оперативно доправили до шпиталю, де їм одразу ж надали належну медичну допомогу. Про це повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил.

      Важлива думка Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності

      Російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Проте збройний наступ окупантів не минув їм просто так: українські воїни дали гідну відсіч. Наразі уточнюються дані щодо кількості бойових втрат противника.

      На жаль, у 2020 році на Донбасі загинув 41 військовий. З іменами та історіями наших полеглих захисників можна ознайомитися за посиланням.

      Окупований Донбас
      Які території залишаються окупованими / Інфоргафіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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