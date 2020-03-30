Бойовики з гранатометів гатили по українських військових: двоє поранених

У районі населеного пункту Шуми вранці 30 березня проросійські окупанти обстріляли захисників України. Двоє наших військових отримали поранення.

Воїнів оперативно доправили до шпиталю, де їм одразу ж надали належну медичну допомогу. Про це повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил.

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Російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проте збройний наступ окупантів не минув їм просто так: українські воїни дали гідну відсіч. Наразі уточнюються дані щодо кількості бойових втрат противника.

На жаль, у 2020 році на Донбасі загинув 41 військовий. З іменами та історіями наших полеглих захисників можна ознайомитися за посиланням.



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