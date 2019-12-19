Боевики из гранатометов и БМП обстреляли Марьинку: погиб гражданский

В течение суток 18 декабря подконтрольные России боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов украинский военный получил ранение, а в Марьинке погиб гражданский житель.

Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС. Важно! Потери на Донбассе в 2019 году: Генштаб ВСУ озвучил печальные цифры В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял дважды: оба раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, боевики 5 раз стреляли в районе ответственности группировки "Восток": в районе населенного пункта Берёзовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ночь на 19 декабря оккупанты боевой активности не проявляли, обстрелов не зафиксировано.