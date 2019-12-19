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      Боевики из гранатометов и БМП обстреляли Марьинку: погиб гражданский

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      Из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб гражданский / ap.org

      В течение суток 18 декабря подконтрольные России боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов украинский военный получил ранение, а в Марьинке погиб гражданский житель.

      Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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      В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник стрелял дважды:

      • оба раза вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Кроме того, боевики 5 раз стреляли в районе ответственности группировки "Восток":

      • в районе населенного пункта Берёзовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Водяного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • трижды неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В ночь на 19 декабря оккупанты боевой активности не проявляли, обстрелов не зафиксировано.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики Марьинка Операция Объединенных сил Жертвы
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