Бойовики з гранатометів і БМП обстріляли Мар'їнку: загинув цивільний
Протягом доби 18 грудня підконтрольні Росії бойовики 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав поранення, а в Мар'їнці загинув цивільний мешканець.
Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв двічі:
- обидва рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Крім того, бойовики 5 разів стріляли в районі відповідальності угруповання "Схід":
- в районі населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поряд з Водяним – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- тричі неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У ніч проти 19 грудня окупанти боєвої активності не проявляли, обстрілів не зафіксовано.