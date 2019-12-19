Бойовики з гранатометів і БМП обстріляли Мар'їнку: загинув цивільний

Протягом доби 18 грудня підконтрольні Росії бойовики 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав поранення, а в Мар'їнці загинув цивільний мешканець.

Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв двічі:

обидва рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, бойовики 5 разів стріляли в районі відповідальності угруповання "Схід":

в районі населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд з Водяним – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У ніч проти 19 грудня окупанти боєвої активності не проявляли, обстрілів не зафіксовано.