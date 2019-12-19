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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Бойовики з гранатометів і БМП обстріляли Мар'їнку: загинув цивільний

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      Через обстріли бойовиків на Донбасі загинув цивільний / ap.org

      Протягом доби 18 грудня підконтрольні Росії бойовики 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав поранення, а в Мар'їнці загинув цивільний мешканець.

      Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник стріляв двічі:

      • обидва рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Крім того, бойовики 5 разів стріляли в районі відповідальності угруповання "Схід":

      • в районі населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поряд з Водяним – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • тричі неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      У ніч проти 19 грудня окупанти боєвої активності не проявляли, обстрілів не зафіксовано.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Мар'їнка Проросійські бойовики
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