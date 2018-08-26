Боевики из миномета обстреляли мирный поселок на Донбассе: фото

Пророссийские боевики на Донбассе 25 августа обстреляли поселок Пивденное Донецкой области. В результате обстрела обнаружена воронка от взрыва 120-миллиметровой мины на проезжей части улицы Островского.

Соответствующий обстрел зафиксировала Украинская сторона Общего центра по контролю и координации, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Как отметили в СЦКК, осколками мины был поврежден фасад дома культуры по адресу ул. Островского, 1. Пострадавших среди местных жителей не зарегистрировано.

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Огонь велся в направлении Горловка – Пивденное. Причем расстояние от места попадания мины в ближайшие позиции Вооруженных Сил Украины составляет около 1 километра. Что прямо свидетельствует о преднамеренном обстреле боевиками мирного населения,

– отметили в пресс-центре ООС.