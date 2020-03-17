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      Боевики из минометов накрыли защитников Новотошковского: двое воинов ранены

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      Пророссийские боевики на Донбассе 17 марта накрыли украинских защитников у Новотошковского минометным огнем. В общем противник выпустил 15 мин 82-го калибра, в результате чего двое украинских бойцов получили осколочные ранения.

      Эвакуационная техника немедленно доставила раненых бойцов в военно-медицинское учреждение, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

      К слову Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения войск: один военный ранен

      Там раненым бойцам оказали неотложную медицинскую помощь. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

      Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей,
      – отметили в штабе.

      Кроме того, в Объединенных силах заверили, что украинские подразделения использовали имеющиеся у них огневые средства и дали российским оккупантам достойный огневой ответ.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Постраждалі Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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