Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения войск: один военный ранен

Пророссийские боевики на Донбассе, 14 марта 9 раз открывали огонь по украинским защитникам. В результате один украинский воин получил огнестрельное пулевое ранение руки. Его госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Оккупанты били по украинским военным из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей фейсбук-странице.

Актуально Память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом, – Зеленский

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов:

рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Старогнатовки – из миномета калибра 82 миллиметров выпушено 5 мин;

возле Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 миллиметров – 11 мин.

Три обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

возле Новолуганского – из миномета калибра 82 миллиметров – 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов боевики выпустили 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 миллиметров, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцевым – из миномета калибра 120 миллиметров – 3 мины.

Кроме этого, боевики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Важно! Несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 23 военных – список смотрите по ссылке.

С начала этой эпохи боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Пески зафиксирован один обстрел – из станкового противотанкового гранатомета осуществлено 6 выстрелов.

Еще один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского. Боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала