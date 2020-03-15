Бойовики на Донбасі обстріляли ділянку розведення військ: один військовий поранений

Проросійські бойовики на Донбасі, 14 березня 9 разів відкривали вогонь по українських захисниках. В результаті один український воїн отримав вогнепальне кульове поранення руки. Його госпіталізували і надали медичну допомогу.

Окупанти гатили по українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано шість обстрілів:

поруч з Березовим – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Старогнатівки – з міномета калібру 82 міліметрів випушено 5 мін;

поблизу Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 міліметрів – 11 мін.

Три обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 міліметрів – 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Шуми – зі 120-мм мінометів бойовики випустили 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 міліметрів, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

поруч з Зайцевим - з міномета калібру 120 міліметрів – 3 міни.

Окрім цього, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 23 військових – список дивіться за посиланням.

З початку цієї доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в районі населеного пункту Піски зафіксовано один обстріл – зі станкового протитанкового гранатомета здійснено 6 пострілів.

Ще один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського. Бойовики вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу