Бойовики з мінометів накрили захисників Новотошківського: двоє воїнів поранені

Проросійські бойовики на Донбасі 17 березня накрили українських захисників біля Новотошківського мінометним вогнем. Загалом противник випустив 15 мін 82-го калібру, внаслідок чого двоє українських бійців отримали осколкові поранення.

Евакуаційна техніка негайно доставила поранених бійців до військово-медичного закладу, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

До слова Бойовики на Донбасі обстріляли ділянку розведення військ: один військовий поранений

Там пораненим бійцям надали невідкладну медичну допомогу. Наразі стан їхнього здоров'я задовільний, їхнім життям нічого не загрожує.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватися мирних домовленостей,

– наголосили у штабі.

Крім того, в Об'єднаних силах запевнили, що українські підрозділи використали наявні у них вогневі засоби і надали російським окупантам гідну вогневу відповідь.