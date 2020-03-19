Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный

Пророссийские боевики 19 марта 11 раз открывали огонь по украинским военным на Донбассе. В результате один украинский боец получил ранения. Его эвакуировали в военно-медицинский госпиталь, где оказали медицинскую помощь.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров. Об этом сообщили в пресслужбе Минобороны. Интересно Как украинская армия готовится к распространению коронавируса: детали от штаба ООС Где в зоне ООС было горячее Дважды противник стрелял рядом с Лебединским – из минометов 82 миллиметров выпущено 16 мин. Также боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Павлополем стреляли из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре раза открывали огонь неподалеку Крымского – выпущена 41 мина из минометов калибра 120 миллиметров, также стреляли из БМП-1, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского обстрел осуществлялся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Новотошковським противник выпустил 10 мин из минометов калибра 120 миллиметров. Важно! Несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно обстреливают украинские позиции на Донбассе. От начала 2020 года погибли 23 военных – их имена смотрите по ссылке.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала