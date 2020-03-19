Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный
Пророссийские боевики 19 марта 11 раз открывали огонь по украинским военным на Донбассе. В результате один украинский боец получил ранения. Его эвакуировали в военно-медицинский госпиталь, где оказали медицинскую помощь.
Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров. Об этом сообщили в пресслужбе Минобороны.
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Где в зоне ООС было горячее
- Дважды противник стрелял рядом с Лебединским – из минометов 82 миллиметров выпущено 16 мин. Также боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Рядом с Павлополем стреляли из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Четыре раза открывали огонь неподалеку Крымского – выпущена 41 мина из минометов калибра 120 миллиметров, также стреляли из БМП-1, пулеметов и стрелкового оружия.
- В районе Новолуганского обстрел осуществлялся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Рядом с Новотошковським противник выпустил 10 мин из минометов калибра 120 миллиметров.
Важно! Несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно обстреливают украинские позиции на Донбассе. От начала 2020 года погибли 23 военных – их имена смотрите по ссылке.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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