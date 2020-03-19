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      Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный

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      Пророссийские боевики 19 марта 11 раз открывали огонь по украинским военным на Донбассе. В результате один украинский боец получил ранения. Его эвакуировали в военно-медицинский госпиталь, где оказали медицинскую помощь.

      Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров. Об этом сообщили в пресслужбе Минобороны.

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      • Дважды противник стрелял рядом с Лебединским – из минометов 82 миллиметров выпущено 16 мин. Также боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Рядом с Павлополем стреляли из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Четыре раза открывали огонь неподалеку Крымского – выпущена 41 мина из минометов калибра 120 миллиметров, также стреляли из БМП-1, пулеметов и стрелкового оружия.
      • В районе Новолуганского обстрел осуществлялся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Рядом с Новотошковським противник выпустил 10 мин из минометов калибра 120 миллиметров.

      Важно! Несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно обстреливают украинские позиции на Донбассе. От начала 2020 года погибли 23 военных – их имена смотрите по ссылке.

      оос донбас
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
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