Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського військового
Проросійські бойовики 19 березня 11 разів відкривали вогонь по українських військових на Донбасі. В результаті один український боєць отримав поранення. Його евакуювали у військово-медичний шпиталь, де надали медичну допомогу.
Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 міліметрів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
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Де в зоні ООС було найгарячіше
- Двічі противник стріляв поруч з Лебединським – з мінометів 82 міліметрів випущено 16 мін. Також бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Поруч з Павлополем стріляли з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Чотири рази відкривали вогонь неподалік Кримського – випущена 41 міна з мінометів калібру 120 міліметрів, також стріляли з БМП-1, кулеметів і стрілецької зброї.
- У районі Новолуганського обстріл здійснювався з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Поруч з Новотошківським противник випустив 10 мін з мінометів калібру 120 міліметрів.
Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули 23 військових – їхні імена дивіться за посиланням.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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