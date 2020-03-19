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      Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ: поранено українського військового

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / Міноборони

      Проросійські бойовики 19 березня 11 разів відкривали вогонь по українських військових на Донбасі. В результаті один український боєць отримав поранення. Його евакуювали у військово-медичний шпиталь, де надали медичну допомогу.

      Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 міліметрів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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      • Двічі противник стріляв поруч з Лебединським – з мінометів 82 міліметрів випущено 16 мін. Також бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
      • Поруч з Павлополем стріляли з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
      • Чотири рази відкривали вогонь неподалік Кримського – випущена 41 міна з мінометів калібру 120 міліметрів, також стріляли з БМП-1, кулеметів і стрілецької зброї.
      • У районі Новолуганського обстріл здійснювався з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
      • Поруч з Новотошківським противник випустив 10 мін з мінометів калібру 120 міліметрів.

      Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня обстрілюють українські позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули 23 військових – їхні імена дивіться за посиланням.

      оос донбас
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил
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