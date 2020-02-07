Боевики из запрещенного оружия обстреляли военных ВСУ на Донбассе: есть раненый

Оккупационные войска России продолжают открывать огонь по украинским позициям на Донбассе. 6 февраля боевики 4 раза обстреляли бойцов Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник получил ранение.

Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Пророссийские боевики били по военным ВСУ в районе:

Красногоровки;

Орехово;

Новолуганского.

6 февраля в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение,

– отметили в штабе.

С начала суток, 7 февраля, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь нет.

Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала