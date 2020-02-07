07:53
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Боевики из запрещенного оружия обстреляли военных ВСУ на Донбассе: есть раненый

      15 Читати новину українською
      На Донбассе украинский военный получил ранение / Фото штаба ООС

      Оккупационные войска России продолжают открывать огонь по украинским позициям на Донбассе. 6 февраля боевики 4 раза обстреляли бойцов Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник получил ранение.

      Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

      Интересно: На Донбассе разоблачили секретную спутниковую связь армии РФ: резонансные детали

      Пророссийские боевики били по военным ВСУ в районе:

      • Красногоровки;
      • Орехово;
      • Новолуганского.

      6 февраля в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение,
      – отметили в штабе.

      С начала суток, 7 февраля, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь нет.

      Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      окупований донбас, непідконтрольна україні територія, війна на донбасі
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

      В США подтвердили, что по приказу Трампа ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Йемене
      сегодня
      576
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:04 Как не стать жертвой мошенников в интернете: 5 распространенных схем аферистов
      Ярослав Голобородько 90
      6 февраля , 22:39 Главные новости 6 февраля: стычки вокруг рынка земли, как Дубилет считал украинцев
      Ірина Кошанська 328
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      111
      6 февраля , 22:00 Время разорвать с прошлым: я - за рынок земли!
      Дмитро Кулеба 200
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук