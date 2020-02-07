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      Бойовики з забороненої зброї обстріляли військових ЗСУ на Донбасі: є поранений

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      На Донбасі український військовий отримав поранення / Фото штабу ООС

      Окупаційні війська Росії продовжують відкривати вогонь по українських позиціях на Донбасі. 6 лютого бойовики 4 рази обстріляли бійців Збройних сил. На жаль, один український захисник отримав поранення.

      Російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці. 

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      Проросійські бойовики гатили по військових ЗСУ в районі:

      • Красногорівки;
      • Оріхового;
      • Новолуганського.

      6 лютого внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об’єднаних сил отримав ураження,
      – наголосили у штабі.

      З початку доби, 7 лютого, російські окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. Втрат немає.

      Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      окупований донбас, непідконтрольна україні територія, війна на донбасі
      Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      2068
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики Новини України
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