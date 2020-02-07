Бойовики з забороненої зброї обстріляли військових ЗСУ на Донбасі: є поранений

Окупаційні війська Росії продовжують відкривати вогонь по українських позиціях на Донбасі. 6 лютого бойовики 4 рази обстріляли бійців Збройних сил. На жаль, один український захисник отримав поранення.

Російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

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Проросійські бойовики гатили по військових ЗСУ в районі:

Красногорівки;

Оріхового;

Новолуганського.

6 лютого внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об’єднаних сил отримав ураження,

– наголосили у штабі.

З початку доби, 7 лютого, російські окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. Втрат немає.

Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу