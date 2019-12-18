Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область

Оккупационная администрация отдельных районов Луганской области приняла "закон" о границе, в котором заявила о претензиях на всю область. Сейчас оккупанты контролируют только южные районы Луганщины.

Об этом сообщили СМИ боевиков со ссылкой на так называемого главу народного совета "ЛНР" Дениса Мирошниченко.

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Инициатором документа выступил лидер боевиков Леонид Пасечник.

Отметим, что в конце ноября так называемый "народный совет" "ДНР" тоже принял аналогичный "закон о государственной границе". Согласно ему, в состав террористического образования должны войти более 60% Донецкой области, которые подконтрольны украинской власти.

Голосование состоялось по лучшим традициям "демократических" недореспублик – 76 представителей террористической организации путем поднятия рук "приняли закон".

Сделали они это намеренно, накануне парижского саммита в нормандском формате. Так считает украинский дипломат Константин Елисеев.

Он назвал этот шаг "громкой пощечиной" со стороны России. По его словам, Украина и международные партнеры должны решительно отреагировать на такую наглость оккупантов.

Что известно о позиции Зеленского и Путина по вопросу границы на Донбассе

Владимир Зеленский считает, что Украина должна восстановить контроль над своим участком границы еще до проведения выборов на территории оккупированного Донбасса. Об этом он заявил во время совместного брифинга лидеров "нормандской четверки" в Париже

Зеленский добавил, что вопрос выборов на Донбассе и передачи украинской границы будут обсуждать на разных уровнях на протяжении 4 месяцев, до проведения очередной встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

В то же время Путин выступил с кардинально иной позицией. Он говорит: украинская сторона может возобновить контроль над границей на следующий день после проведения выборов на Донбассе. Именно это прописано в минских договоренностях, и соблюдать их нужно обязательно.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала