Бойовики ухвалили "закон про кордон" із претензією на всю Луганську область

Окупаційна адміністрація окремих районів Луганської області ухвалила "закон" про кордон, у якому заявила про претензії на всю область. Зараз окупанти контролюють тільки південні райони Луганщини.

Про це повідомили ЗМІ бойовиків із посиланням на так званого голову народної ради "ЛНР" Дениса Мірошниченка.

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Ініціатором документу виступив лідер бойовиків Леонід Пасічник.

Відзначимо, що наприкінці листопада так звана "народна рада" "ДНР" також ухвалила аналогічний "закон про державний кордон". Згідно з ним, до складу терористичного утворення мають увійти понад 60% Донецької області, які підконтрольні українській владі.

Голосування відбулося за найкращими традиціями "демократичних" недореспублік – 76 представників терористичної організації, шляхом підняття рук "ухвалили закон".

Зробили вони це зумисно, напередодні паризького саміту у нормандському форматі. Так вважає український дипломат Костянтин Єлісєєв.

Він назвав цей крок "гучним ляпасом" з боку Росії. За його словами, Україна та міжнародні партнери мають рішуче відреагувати на таке зухвальство окупантів.

Що відомо про позиції Зеленського і Путіна щодо питання кордону на Донбасі

Володимир Зеленський вважає, що Україна має відновити контроль над своєю ділянкою кордону ще до проведення виборів на території окупованого Донбасу. Про це він заявив під час спільного брифінгу лідерів "нормандської четвірки" у Парижі

Зеленський додав, що питання виборів на Донбасі та передачі українського кордону обговорюватимуть на різних рівнях упродовж 4 місяців, до проведення чергової зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Водночас Путін виступив із кардинально іншою позицією. Він каже: українська сторона може відновити контроль над кордоном на наступний день після проведення виборів на Донбасі. Саме це прописано у мінських домовленостях і дотримуватись їх слід обов’язково.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу