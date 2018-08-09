13:21
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Боевики мощно обстреляли КПВВ "Майорское": эксклюзивные фото и видео

214 Читати новину українською

Ситуация на Востоке Украины накалена, а обстрелы увеличились, их 44 за сутки. Российские наемники ежедневно нарушают режим прекращения огня. И с самого утра палили даже по блокпосту с гражданскими.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала.

Читайте также: Россия стягивает танки и тяжелое вооружение на Донбасс: известна причина

Как и все предыдущие дни, враг использовал стрелковое вооружение и гранатометы различных систем. Один украинский военный погиб, а еще трое получили травмы. У противника также есть потери, два боевика погибли и четверо ранены.

Обстрелы на Донбассе

Обстрел и боевой контакт был в районе населенного пункта Майорское. Там расположен контрольный пункт въезда-выезда "Майорское". Обстрелы были в 6:25, уже тогда стартовала работа контрольного пункта, но был применен "красный" режим и прекращение работы.

Обстрелы в Майорске

Корреспондент также рассказал, что во время обстрела боевики попали в автомобиль с водителем. Две пули 12,7 миллиметра прошли через бронестекло, подголовник и остановились аж в задних дверях. К счастью, мужчина не пострадал.


Пуля прошла через подголовник

Задние двери внутри авто

В Краматорском пограничном отряде сообщили, что сейчас там ситуация стабильная, возобновили работу. Однако враг ежедневно увеличивает количество обстрелов и на Донбассе становится менее спокойно.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Настоящие" россияне: украинские военные рассказали, кто воюет на стороне оккупантов
 1 августа , 21:15
Сумасшедший триллер: венгры и португальцы сыграли в надрезультативную ничью
 22 июня 2016 , 20:54
Форвард Динамо прокомментировал возвращение в Киев и стартовый матч в Лиге чемпионов
 25 июля 2017 , 23:15
Мошенник "продал" одну машину 80 покупателям и заработал на этом $9.8 миллионов
 3 августа , 16:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук