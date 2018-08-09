Боевики мощно обстреляли КПВВ "Майорское": эксклюзивные фото и видео

Ситуация на Востоке Украины накалена, а обстрелы увеличились, их 44 за сутки. Российские наемники ежедневно нарушают режим прекращения огня. И с самого утра палили даже по блокпосту с гражданскими.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала.

Читайте также: Россия стягивает танки и тяжелое вооружение на Донбасс: известна причина

Как и все предыдущие дни, враг использовал стрелковое вооружение и гранатометы различных систем. Один украинский военный погиб, а еще трое получили травмы. У противника также есть потери, два боевика погибли и четверо ранены.

Обстрелы на Донбассе

Обстрел и боевой контакт был в районе населенного пункта Майорское. Там расположен контрольный пункт въезда-выезда "Майорское". Обстрелы были в 6:25, уже тогда стартовала работа контрольного пункта, но был применен "красный" режим и прекращение работы.

Обстрелы в Майорске

Корреспондент также рассказал, что во время обстрела боевики попали в автомобиль с водителем. Две пули 12,7 миллиметра прошли через бронестекло, подголовник и остановились аж в задних дверях. К счастью, мужчина не пострадал.



Пуля прошла через подголовник

Задние двери внутри авто

В Краматорском пограничном отряде сообщили, что сейчас там ситуация стабильная, возобновили работу. Однако враг ежедневно увеличивает количество обстрелов и на Донбассе становится менее спокойно.