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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики потужно обстріляли КПВВ "Майорське": ексклюзивні фото та відео

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Ситуація на Сході України ускладнилась, а обстрілів побільшало, їх 44 за добу. Російські найманці щодня порушують режим припинення вогню. І з самого ранку гатили навіть по блок-посту з цивільними.

Про це розповів кореспондент 24 каналу.

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Як і всі попередні дні ворог використовував стрілецьке озброєння та гранатомети різних систем. Один український військовий загинув, а ще троє отримали травми. У ворога також є втрати, двоє бойовиків загинуло та четверо поранено.


Обстріли на Донбасі

Обстріл та бойовий контакт був у районі населеного пункту Майорське. Там розташований контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське". Обстріли були о 6:25, вже тоді стартувала робота контрольного пункту, але був застосований "червоний" режим і припинення роботи.


Обстріли в Майорську

Кореспондент також розповів, що під час обстрілу, бойовики влучили у автомобіль з водієм. Дві кулі 12,7 міліметра пройшли бронескло, підголовник і зупинились аж у задніх дверях. На щастя, чоловік не постраждав.


Куля пройшла підголовник


Задні двері зсередини авто

В Краматорському прикордонному загоні повідомили, що наразі там ситуація стабільна, відновили роботу. Однак ворог щодня збільшує кількість обстрілів і на Донбасі стає менш спокійно. 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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